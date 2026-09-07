В Лебедянском округе назначены новые руководители служб

Николай Кубышин, выпускник Воронежского аграрного университета, возглавил службу по обеспечению деятельности МУК и ОМС города Лебедянь, а Роман Росляков, 32-летний специалист с опытом управления, назначен главой Троекуровского территориального отдела.
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