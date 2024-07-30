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Медвежий угол

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Самая дерзкая атака Украины с начала СВО? Крушение пассажирского поезда под Волгоградом: что произошло на самом деле

Самая дерзкая атака Украины с начала СВО? Крушение пассажирского поезда под Волгоградом: что произошло на самом деле

Автор: Иван Смирнов В понедельник в Волгоградской области произошла страшная катастрофа. Пассажирский поезд Казань – Адлер сошел с рельсов.

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Комментарии
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Алексей Ковылин
РЖД экономит на безопасности, вот на что нужно обратить внимание СК
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4 час.
Александр Павлов
А сколько до этого таких выездов под поезд на нерегулируемых ж/д переездах было и до -беков? И ни один не был квалифицирован как терракт. Бред какой то. Причем тут Украина? Тогда и любое дтп с участием этих -беков, тоже можно приравнивать к террактам.
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4 мин.
ПС
Петр Семакин
Машинисту не нужно было тормозить!
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4 мин.

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