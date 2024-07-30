Самая дерзкая атака Украины с начала СВО? Крушение пассажирского поезда под Волгоградом: что произошло на самом деле

Автор: Иван Смирнов В понедельник в Волгоградской области произошла страшная катастрофа. Пассажирский поезд Казань – Адлер сошел с рельсов.
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