Самая дерзкая атака Украины с начала СВО? Крушение пассажирского поезда под Волгоградом: что произошло на самом деле

Александр Павлов

А сколько до этого таких выездов под поезд на нерегулируемых ж/д переездах было и до -беков? И ни один не был квалифицирован как терракт. Бред какой то. Причем тут Украина? Тогда и любое дтп с участием этих -беков, тоже можно приравнивать к террактам.