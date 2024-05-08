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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игроки и тренеры «России 25» посетят парад в честь Дня Победы в Туле. Вечером – матч с Беларусью

«Российская команда посетит утром в Туле парад, посвященный Дню Победы», – сообщили в пресс-службе ФХР.

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