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Татар-информ

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Марат Ахметов: Татарстанцы осознанно выбирают здоровый образ жизни

Марат Ахметов: Татарстанцы осознанно выбирают здоровый образ жизни

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ Три крытых ледовых дворца, построенных по республиканской программе и единому типовому проекту, открылись сегодня в Татарстане – в Новошешминском, Тукаевском и Аксубаевском районах.

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