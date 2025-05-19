Степашин назвал ошибкой присоединение Западной Украины и Бессарабии

Экс-премьер РФ, глава попечительского совета Фонда развития территорий, председателем Общественного совета при Минстрое, президент Российского книжного союза Сергей Степашин считает, что присоединение территории Западной Украины и особенно Бессарабии к СССР было ошибкой.
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