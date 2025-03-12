Трамп: предложение о перемирии на Украине имеет обратную сторону для России

Лидер Белого дома отметил, что ситуация с переговорами является «очень сложной» Предложенная договоренность о немедленном прекращении огня на Украине полезна для России, но может иметь и обратную сторону, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
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