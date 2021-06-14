Рейтинг ATP. Джокович оторвался от Медведва на 1970 очков, Циципас дебютировал в топ-4, Карацев стал №3 в России

Обновился рейтинг ATP. Из-за пандемии коронавируса списание очков производится частично. По итогам «Ролан Гаррос» чемпион Новак Джокович увеличил отрыв от второй строчки до 1970 очков.
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