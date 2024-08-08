Курская область присоединилась к Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражами порядка»

В преддверии Дня физкультурника в г. Железногорске Курской области полицейские, член Общественного совета Сергей Лебедев с подопечными из Центра развития и социальной адаптации «Мы вместе», активисты «Движения Первых» приняли участие во Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражами порядка».