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Закон, порядок, государство

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Курская область присоединилась к Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражами порядка»

В преддверии Дня физкультурника в г. Железногорске Курской области полицейские, член Общественного совета Сергей Лебедев с подопечными из Центра развития и социальной адаптации «Мы вместе», активисты «Движения Первых» приняли участие во Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражами порядка».

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