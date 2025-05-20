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Несекретные материалы

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Киев проиграл от беседы президентов США и России

Киев проиграл от беседы президентов США и России

Телефонные переговоры президентов России и США, вне всяких сомнений, были главной темой для обсуждения в мировом информационном пространстве все дни, прошедшие с того момента, когда они были анонсированы, до 19 мая, когда эта беседа состоялась.

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