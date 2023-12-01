Направление внезапного удара: «30 тысяч русских штыков готовы к наступлению на Сумы»

На Украине опасаются, что против 4 тыс. самостийных «мобиков» в бой пойдут бойцы трех группировок — «Белгород», «Брянск» и «Курск» Александр Ситников Фото: Александр Полегенько/ТАСС Депутат Госдумы Виктор Водолацкий отреагировал на заявление бывшего замминистра обороны Украины Анны Маляр о том, что укровермахт перешел в оборону, а российская армия активно растягивает силы ВСУ по всему фронту.