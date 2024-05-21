Русская весна
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Русская весна

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  • Marina Bubon
    Ленка опять домашку по истории не выучила… а всё батут виноват- головушка то битая не раз🤣🤣🤣Бербок сделала де...
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Спецназ «ГРАЧИ» и 238-я бригада уничтожили спецгруппу ВСУ, поддерживая штурм Красногоровки (ВИДЕО)

Спецназ «ГРАЧИ» и 238-я бригада уничтожили спецгруппу ВСУ, поддерживая штурм Красногоровки (ВИДЕО)

Спецназ «ГРАЧИ» и 238-я бригада уничтожили спецгруппу ВСУ, поддерживая штурм Красногоровки. Отряд СпН «ГРАЧИ» под покровом ночи выявил передвижение диверсионно-разведывательной группы противника на восточной окраине н.

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