Фердинанд о заменах «Сити»: «Фоден порой оказывал на «Атлетико» гипнотический эффект»

Рио Фердинанд оценил победу «Манчестер Сити» над «Атлетико» (1:0). Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх