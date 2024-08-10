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Опорник ВСУ был «вынесен» российскими штурмовиками и артиллерией

Опорник ВСУ был «вынесен» российскими штурмовиками и артиллерией

Штурмовая группа ВС РФ под командованием младшего сержанта Александра Матюгина выбила подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) из важного опорного пункта и создала условия для дальнейшего наступления наших войск.

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