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А что если какое-нибудь судно снесет наш Крымский мост так же, как это случилось в США?

А что если какое-нибудь судно снесет наш Крымский мост так же, как это случилось в США?

77K прочитали После того как неуправляемый сухогруз протаранил опору моста в Балтиморе, возник закономерный вопрос: – А не может ли то же самое случиться с нашим Крымским мостом? Допустим, кто-то завербует какого-нибудь капитана, тот направит свое судно в опору под аркой.

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