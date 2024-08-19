Сару Вагенкнехт обвинили в разжигании ненависти к Израилю в Германии

Парию «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) и саму руководителя партии Сару Вагенкнехт обвинил в разжигании ненависти к Израюлю президент Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер, 18 августа пишет газета Der Tagesspiegel.
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