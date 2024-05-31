В Краснодаре закрыли магазин, отель и кафе, принадлежащие бизнесмену, который обвиняется в даче взятки главному кадровику Минобороны

В Краснодаре закрыли магазин, отель и кафе, принадлежащие бизнесмену, который обвиняется в даче взятки главному кадровику МинобороныВ Краснодаре закрыли несколько заведений, принадлежащих фигуранту дела главного кадровика Минобороны генерала Кузнецова Лёве Мартиросяну.
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