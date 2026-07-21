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★ NEXT WAR ★ Военные новости

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‼️🇵🇱🏴‍☠️По всей Польше ревёт тревога — граждан призывают срочно укрыться и

‼️🇵🇱🏴‍☠️По всей Польше ревёт тревога — граждан призывают срочно укрыться и следовать инструкциям ▪️Власти Польши усиленно готовят население к войне.

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