Не смотреть в одну точку: ливень из звезд пройдет над Новосибирском 13 декабря

Геминиды уникальны. Это метеорный поток образован не от кометы, а от астероида Фаэтон. Еще одна интересная особенность Геминид: наша планета на своей орбите как бы догоняет поток, тем самым скорость движения метеоров невысокая — всего около 35 км/с, а не как обычно — 70км/c.