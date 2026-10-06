Дмитрий Мануильский: сын волынского писаря, подписавший Устав ООН от Украины

3 октября 1883 года родился Дмитрий Мануильский. Он с юности стал революционером, при Советской власти часто применял свои дипломатические способности, а в 1945-м как глава МИД УССР подписал Устав ООН .
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