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Дмитрий Мануильский: сын волынского писаря, подписавший Устав ООН от Украины

Дмитрий Мануильский: сын волынского писаря, подписавший Устав ООН от Украины

3 октября 1883 года родился Дмитрий Мануильский. Он с юности стал революционером, при Советской власти часто применял свои дипломатические способности, а в 1945-м как глава МИД УССР подписал Устав ООН .

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