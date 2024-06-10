Венгры упали, встали, отряхнулись и снова начали вставлять палки в колёса ЕС

ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Четыре причины, чтобы появились мысли о смене ориентиров в Венгрии. 1. После того, как Евросоюз сломал Венгрию через колено и заставил поставить подпись под документом, который предполагает выделение 50 млрд евро для страны, потерявшей государственность, могло показаться, что сопротивления больше не будет.