Венгры упали, встали, отряхнулись и снова начали вставлять палки в колёса ЕС

ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Четыре причины, чтобы появились мысли о смене ориентиров в Венгрии. 1. После того, как Евросоюз сломал Венгрию через колено и заставил поставить подпись под документом, который предполагает выделение 50 млрд евро для страны, потерявшей государственность, могло показаться, что сопротивления больше не будет.
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