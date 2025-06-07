ВСУ в ДНР попытались убить своих солдат за сдачу в плен

РИАН: ВСУ в Федоровке попытались убить свой минометный расчет за сдачу в плен Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали свой минометный расчет в Федоровке (Донецкая народная республика, ДНР) в попытке ликвидировать военнослужащих, так как они сдались в плен российским военнослужащим.