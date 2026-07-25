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Царьград

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Defence24: Польша подтвердила смерть сотрудника фирмы в Киеве

Defence24: Польша подтвердила смерть сотрудника фирмы в Киеве

24 июля Российские войска нанесли удар по полигону в Киевской области, где проводилась выставка вооружений.

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