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Тайна “Маленькой мисс Лейк-Панасоффки”: почему спустя 50 лет преступление так и не раскрыто

Тайна “Маленькой мисс Лейк-Панасоффки”: почему спустя 50 лет преступление так и не раскрыто

В тихом, сказочном штате Флорида, где пальмы лениво качаются под теплым бризом Атлантики и озёра спокойно зеркалят небесные лучи, есть очаровательное, но несколько таинственное местечко — озеро Панасоффки.

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