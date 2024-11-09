Тайна “Маленькой мисс Лейк-Панасоффки”: почему спустя 50 лет преступление так и не раскрыто

В тихом, сказочном штате Флорида, где пальмы лениво качаются под теплым бризом Атлантики и озёра спокойно зеркалят небесные лучи, есть очаровательное, но несколько таинственное местечко — озеро Панасоффки.
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