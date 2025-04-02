«Эпический» сериал Netflix по Assassin’s Creed впервые за несколько лет подал признаки жизниПодтверждённый Netflix ещё в 2020 году «эпический» сериал с реальными актёрами по мотивам серии приключенческих экшенов Assassin’s Creed от Ubisoft не подавал признаков жизни несколько лет, но, как выяснилось, далеко не мёртв.
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