Певец Рома Зверь прогулялся по весеннему Ростову и сделал атмосферные снимки

Ростовская область, 4 апреля 2025. DON24.RU. Уроженец Таганрога, лидер группы «Звери» Роман Билык (Зверь) перед концертом успел прогуляться по Ростову, сделав серию снимков, которые позже опубликовал в своих аккаунтах в соцсетях.