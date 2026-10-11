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Царьград

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В Новосибирске 26 февраля отключат свет на 10 улицах

В Новосибирске 26 февраля отключат свет на 10 улицах

Плановые работы на сетях оставят без электроэнергии жителей девяти улиц и двух переулков Новосибирска 26 февраля с 9:00 до 16:00.

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