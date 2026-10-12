Новый липецкий Evolute i-Sky: известна цена[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Электромобиль Evolute i-Sky второго поколения был анонсирован компанией Моторинвест в мае этого года, а сейчас объявлена цена.
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