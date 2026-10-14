Разведка США о подводных силах Китая

Переход к строительству исключительно атомных подводных лодок, их количественный рост и качественное совершенствование ведут к утере доминирования ВМС США в Индо-Тихоокеанском регионе.
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