Победительница шоу «Ставка на любовь» Анна Хилькевич сделала необычный подарок мужу

Избраннику актрисы исполнилось 40 лет Артур Мартиросян и Анна Хилькевич , фото: соцсетиПобедители второго сезона реалити-шоу «Ставка на любовь» Артур Мартиросян и Анна Хилькевич — одна из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе.