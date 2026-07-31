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Победительница шоу «Ставка на любовь» Анна Хилькевич сделала необычный подарок мужу

Победительница шоу «Ставка на любовь» Анна Хилькевич сделала необычный подарок мужу

Избраннику актрисы исполнилось 40 лет Артур Мартиросян и Анна Хилькевич , фото: соцсетиПобедители второго сезона реалити-шоу «Ставка на любовь» Артур Мартиросян и Анна Хилькевич — одна из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе.

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