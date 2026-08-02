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Шакил ОНил: «Кайри бы не допустил воссоединения с Леброном в «Кливленде»

Перед переходом Леброна Джеймса в «Филадельфию» ходили слухи, что он мог бы вернуться в «Кливленд», если бы «Кэвз» выменяли Кайри Ирвинга из «Далласа».

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