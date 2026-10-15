Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции перед климатическим саммитом COP17 в Ереване заявил, что банки развития могут привлечь значительно больше частных средств на зеленую экономику, если начнут активнее выдавать кредитные гарантии вместо прямых займов.
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