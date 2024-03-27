Украинская хунта является выгодоприобретателем теракта в «Крокус Сити Холле». Такое заявление сделал главный советник управления президента РФ по внутренней политике Абдул-Хаким Султыгов в ходе ифтара (трапеза разговения в месяц Рамадан) в Московской соборной мечети.
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