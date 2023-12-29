Заслуженный юрист РФ, ученый-правовед Иван Соловьев оценил возможность лишения певца Филиппа Киркорова звания народного артиста после посещения «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой.
Юрист Соловьев считает, что Киркорова могут лишить звания народного артиста
Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Не всё равно, что они там шизят? В 80-90-е они собственные яйца к Красной площади гвоздями прибивали. Эксперту контрамарки не дали что ли, так пусть в ГД вступит - та же всенародная любовь.
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13 час.
Леонид Руси
Так ему простили унижение журналистки... потом простили то, что он взберался на крест на своём концерте... Этой гомосятине многое прощается...
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13 час.
Анфиса Иванова
Минкультуры не сделает этого ! Иначе тогда придется и министершу менять...
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13 час.
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