В СССР было много крупных заводов, фабрик и комбинатов, которые заботились о своих сотрудниках. Рабочим нужно где-то жить, и завод договаривался с городом о земле, и сам строил многоквартирные дома: зачастую силами тех же токарей и инженеров, которые делали таким образом квартиры для себя.
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Это называется НЕ «феодализм», а замкнутое производство!!! А то, что предлагает Автор: "...непрофильные товары дешевле покупать, чем делать самим", как раз убивает производство. Чего и добились "дермократы"... Сегодня все "непрофильные товары" закупаем в Китае!