МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин после реставрации открыл историческое здание Поливановской гимназии в Хамовниках, в котором уже более 70 лет работают детская музыкальная школа имени Мурадели и детская художественная школа имени Серова.
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