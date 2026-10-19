МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин после реставрации открыл историческое здание Поливановской гимназии в Хамовниках, в котором уже более 70 лет работают детская музыкальная школа имени Мурадели и детская художественная школа имени Серова.