На Любовь Успенскую хотят подать иск в суд

Успенскую могут судить за исполнение песни на новогоднем огоньке Певица не платит авторские за свой хит «По полюшку» Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Любовь Успенская в новогоднюю ночь на Первом канале исполнила песню «По полюшку».