В Киеве распереживались: Подконтрольные РФ территории очень скоро забудут Украину. Киев боится остановки боевых действий, поскольку понимает, что освобождённые РФ бывшие территории Украины, как Крым, в скором времени отбросят всё украинское как чуждое себе.