В Киеве распереживались: Подконтрольные РФ территории очень скоро забудут Украину. Киев боится остановки боевых действий, поскольку понимает, что освобождённые РФ бывшие территории Украины, как Крым, в скором времени отбросят всё украинское как чуждое себе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии