Американский лидер уклонился от конкретики по поводу возможной встречи с Путиным и темы Украины. Вместо этого он заговорил о денуклеаризации, туманно намекнул на некое приближающееся решение и переключился на другие конфликты, не дав внятного ответа журналистам.
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доброе слово денуклеарезация? или ввести в полетные задания цели на территориях противника? доброе слово и пистолет гораздо убедительнее ..