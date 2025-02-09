Илон Маск троллит СМИ, лишившиеся финансирования из-за закрытия USAID

Глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США миллиардер Илон Маск иронизирует над «независимыми» СМИ России и Украины, которые в данный момент остались без финансирования Агентства США по международному развитию (USAID).
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