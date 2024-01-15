Льюис Хэмилтон рассказал, чем хочет заняться после ухода из Формулы 1

Льюис Хэмилтон рассказал, чем хочет заняться после ухода из Формулы 1LAT Images / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон рассказал о цели, которую хочет покорить после завершения карьеры в автоспорте.
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