Самые пересекаемые пункты перехода государственной границы

В пунктах пересечения границы поток лиц составил 39 516 пересечений. Самыми востребованными пунктами пересечения границы являются: КПП "Международный аэропорт Кишинева"- 10 189 пересечений; Леушенский КПП - 6143 пересечения; Скуленский КПП - 4435 пересечений; КПП "Паланка" - 3244 пересечения; Атакский КПП- 3088 пересечений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии