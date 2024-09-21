Вместо магнитиков: Гуйлинь ские окрестности

﻿﻿ТС удобно, фото надо повернуть на 2 градуса)) Что касается этой области, мне очень нравятся слова Фань Чэнда, поэта того времени: «Трудно спорить со словами, даже если вы попытаетесь в мгновение ока увидеть их истинную форму или отправить сообщение старому другу, но никто в это глубоко не верит».