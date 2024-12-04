Алексей Камышов

Уже не раз предлагал стереть в пыль одномоментно все пиндосские базы в Сирии, чтобы ни одна тварь не успела оттуда слинять. Это будет самым эффективным способом показать этим гнидам (партнёрам) решимость идти до конца и "отзеркалить" их "действия" вна залежалой. Более того, будет резко прекращена активность всех возможных групп боевиков (так называемых "повстанцев") в Сирии. И пендосы охладят свой пыл. А еврогейцы, однозначно, в памперсы наложат желудей, ибо без поддержки хехемона пищеварительная система у них слабая.