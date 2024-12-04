Политнавигатор Уходящая администрация США сделает всё, чтобы Владимир Зеленский продолжал бить вглубь территорий РФ западными ракетами, несмотря ни на какие предостережения.
Матвейчев предложил бить по натовским посольствам или терпеть, пока не уйдет Байден
Комментарии
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Алексей Камышов
Уже не раз предлагал стереть в пыль одномоментно все пиндосские базы в Сирии, чтобы ни одна тварь не успела оттуда слинять. Это будет самым эффективным способом показать этим гнидам (партнёрам) решимость идти до конца и "отзеркалить" их "действия" вна залежалой. Более того, будет резко прекращена активность всех возможных групп боевиков (так называемых "повстанцев") в Сирии. И пендосы охладят свой пыл. А еврогейцы, однозначно, в памперсы наложат желудей, ибо без поддержки хехемона пищеварительная система у них слабая.
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6 час.
ninikooo Митусова
Бить не нужно, а переселить дипломатов из недружественных к нам стран из исторических особняков в Москве в « типовые коробки» было бы неплохо. А особняки отдать под музеи, театры. Нечего им « жировать».
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4 час.
Николай Галыгин
Судить со своей колокольни весьма ошибочно и чревато принятием неправильного решения. У президента гораздо больше информации,как и ответственности ему и принимать решение
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4 час.
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