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Некоторые афоризмы Путина оказались пророческими

Некоторые афоризмы Путина оказались пророческими

Минутка    совпадений.Третьего  дня  я  прочитала в   этих  ваших  интернетах  следующее:МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.

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Комментарии
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ВМ
Влад Минский
А еще одно: кто не снами, тот против нас… это о деле Попова. И не только…. Даже Сталин таких вещей не творил (см. Фильм Адмирал Кузнецов».
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11 час.
Игорь К
Причем тут Попов и афоризмы? Он о Попове узнал недавно совсем, пока сам Иван Иванович прошение не отправил!
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3 час.
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