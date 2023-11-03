Что за сверхсекретный БПЛА-перехватчик показали Шойгу в Иране

Русская ракета с персидскими доработками способна стать самым современным оружием Виталий Орлов На фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре) во время посещения выставки аэрокосмических сил (АКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, на которой представлена продукция военно-промышленного комплекса республики.