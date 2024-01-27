Поражены склады горючего ВСУ в Кировоградской и Днепропетровской областях

РИАМО - 27 янв. Российские военные поразили ЗРК С-300 в Черкасской области, склады горючего и авиасредств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях, а еще бойцов и военную технику противника в 102 районах дислокации, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.