Пенсионные накопления переведенные в программу ПДС не получат льгот

Сообщается, что при переводе накоплений из обязательной пенсионной системы (ОПС) в программу долгосрочных сбережений (ПДС) на них не будут распространяться льготы.
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