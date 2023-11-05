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Блинкен опять запрещает нам оружие, которое "изменит баланс сил в мире"

Блинкен опять запрещает нам оружие, которое "изменит баланс сил в мире"

Помните, совсем недавно Госсекретарь США Блинкен требовал, чтобы мы согласовывали с Пентагоном маршруты передвижения наших субмарин? Теперь у него новое требование к нам! Но сначала давайте немножко теории: Итак, новейший ракетный комплекс "Алабуга" имеет дальность поражения до 100км (что относительно немного), но главная его фишка заключается совершенно в другом.

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Комментарии
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Silver Kont
А пиндосовскому жиду зазубреный лом в России не показывали, с помощью которых штампуют &quot;железных пидарасов&quot;?
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10 час.
Александр Пятнистый
видимо, пока не показали
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10 час.
Samarium
Кто он такой этот плинкин, чтобы что-то запрещать великой России ??? Пусть в своем пиндосовском дерьме разбираются, в котором они по уши со своим безумным стариком....
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1 час.

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