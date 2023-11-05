Блинкен опять запрещает нам оружие, которое "изменит баланс сил в мире"

Помните, совсем недавно Госсекретарь США Блинкен требовал, чтобы мы согласовывали с Пентагоном маршруты передвижения наших субмарин? Теперь у него новое требование к нам! Но сначала давайте немножко теории: Итак, новейший ракетный комплекс "Алабуга" имеет дальность поражения до 100км (что относительно немного), но главная его фишка заключается совершенно в другом.