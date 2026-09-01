Немец призвал бить по российским заводам «чем-то вроде Таурус»

Если русским не помешать, то вскоре количество российской баллистики превысит число оборонительных ракет, производимых по всему миру.
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