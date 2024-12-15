НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

159 подписчиков

Терещенко про лучших русских хоккеистов в 2024-м: «Овечкина отмечу – идет к рекорду Гретцки, выкладывается на 200%. У Демидова отличный потенциал. Еще Мичкова можно выделить, он молодчина!»

«Назову Ваню Демидова. Парень и молодежку выиграл, и сейчас в КХЛ играет достаточно неплохо. Много или мало у него игровой практики – это уже другой вопрос.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх